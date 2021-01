Open Day alla Locanda d'Elsa, spazi disponibili per riunioni e convegni

Una sede per riunioni. Un salone elegante per convegni o altri eventi. Uno spazio dove sia possibile svolgere un’ampia gamma di attività: percorsi di formazione, corsi, prove, allenamenti. Se desiderate saperne di più non vi rimane che venire alla Locanda d’Elsa (viale Roosevelt 26 – Castelfiorentino), dove venerdì 5 febbraio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, è in programma un “Open Day” finalizzato appunto a illustrare nel dettaglio questa nuova opportunità, messa a disposizione dal Comune di Castelfiorentino e dalla Locanda d’Elsa.

Gli spazi in questione sono attrezzati oppure attrezzabili, con possibilità quindi di personalizzare le sale in base alle specifiche esigenze del singolo operatore o associazione che ne farà richiesta. L’incontro, che si terrà nel pieno rispetto delle normative previste per il contenimento del Covid 19, è su prenotazione.

“Abbiamo promosso questo incontro – sottolinea il Vicesindaco con delega al Turismo, Claudia Centi - con una duplice finalità: richiamare l’attenzione della cittadinanza sui servizi offerti dall’Ostello, nonché agevolare le associazioni che in questa fase sono sotto pressione, in quanto impossibilitate a svolgere le loro attività, affinché possano disporre di spazi accoglienti, eleganti e funzionali, in modo gratuito o con una spesa modesta. Nel corso di quest’Open Day – precisa il Vicesindaco Centi - i presenti saranno accompagnati dal gestore Alessandro Lupi, per esporre le varie attività che si potranno realizzare e le possibili collaborazioni future con la struttura”.

Per ulteriori informazioni, e per prenotare la propria presenza, basta contattare lo staff del Sindaco: 0571686316 - sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa