Open Pontedera, misure estese fino all'estate. Condelli (Confcommercio): "Interventi fondamentali"

Interventi straordinari su suolo pubblico, tassa di soggiorno e Tari: Confcommercio Provincia di Pisa plaude all'iniziativa del comune di estendere alcune delle misure del pacchetto Open Pontedera fino alla prossima estate al fine di continuare a sostenere le imprese durante questa perdurante emergenza Covid.

“L'attenzione e la prontezza di interventi del comune di Pontedera sono fondamentali per affrontare adeguatamente e tenere in vita aziende e attività commerciali, durante questa terribile emergenza che sembra non finire mai” - sottolinea il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli: “ambulanti, pubblici esercizi e strutture ricettive sono tra le categorie maggiormente colpite dalla pandemia, per questo bene ha fatto il comune ad intervenire di nuovo e ad accogliere alcune delle richieste provenienti dal mondo delle imprese”.

“Nel merito del provvedimento, i titolari di concessioni per l'uso di suolo pubblico saranno esentati dal pagamento della tassa fino al 30 giugno se alimentari e fino al 31 agosto se non alimentari, ampliando il precedente provvedimento che si fermava a marzo” - spiega Alessio Giovarruscio, responsabile area sindacale di Confcommercio: “Il commercio al dettaglio ambulante è quello che nella nostra provincia evidenzia una forte contrazione e il sostegno da parte dei comuni diventa fondamentale. Ringraziamo il sindaco Franconi e l'assessore Puccinelli per questo nuovo intervento che, pur in condizioni difficilissime, consente agli operatori di respirare almeno fino alla prossima estate”.

Giovarruscio annuncia novità positive anche per alberghi e strutture ricettive: “la sospensione della tassa di soggiorno è una richiesta che abbiamo inoltrato all'amministrazione comunale, su input delle strutture ricettive del territorio. In questo momento in cui il turismo è azzerato, la tassa colpisce esclusivamente i lavoratori che hanno necessità di soggiornare in città. Questa sospensione libera le imprese da un adempimento e non va ad aggravare i costi per quelle aziende che lavorano in città”.

Infine, il provvedimento a firma del sindaco Franconi prevede una riduzione del 25% della Tari connessa all'applicazione di suolo pubblico per tutti quei pubblici esercizi, bar e ristoranti e locali che alla data del 15 febbraio attesteranno di essere in regola con il pagamento della tassa comunale sui rifiuti”.

Fonte: Confcommercio Pisa