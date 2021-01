Sono 122 i piccoli Comuni toscani per la legge Realacci

"Finalmente il passo avanti atteso per l'attuazione della legge per i piccoli Comuni". È il commento di Sandro Cerri, sindaco di Montecatini Val di Cecina e coordinatore dei piccoli Comuni toscani in riferimento all'approvazione in Conferenza unificata schema di Dpcm che definisce l’elenco dei 5.518 piccoli Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti che rientrano nelle tipologie definite dalla Legge Realacci.

"In Toscana sono 122 gli enti interessati ai finanziamenti di questa legge volta a sostenere, valorizzare, ripopolare i nostri territori" aggiunge Cerri. Per la concreta utilizzazione delle risorse dovrà essere emanato un ulteriore Dpcm, che definirà il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni e individuerà le priorità degli interventi, da realizzare attraverso un Fondo ad hoc. "L'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, ci dimostra che non c'è tempo da perdere, occorre accelerare gli interventi e potenziare la dotazione nazionale del Fondo che oggi ammonta a 160 milioni di euro in sei anni" conclude il sindaco.

I 122 Comuni toscani

Badia Tedalda AR

Caprese Michelangelo AR

Castel Focognano AR

Castel San Niccolò AR

Castiglion Fibocchi AR

Chitignano AR

Chiusi della Verna AR

Laterina Pergine Valdarno AR

Lucignano AR

Marciano della Chiana AR

Montemignaio AR

Monterchi AR

Ortignano Raggiolo AR

Pieve Santo Stefano AR

Pratovecchio Stia AR

Sestino AR

Talla AR

Firenzuola FI

Gambassi Terme FI

Londa FI

Marradi FI

Montaione FI

Palazzuolo sul Senio FI

San Godenzo FI

Arcidosso GR

Campagnatico GR

Capalbio GR

Castel del Piano GR

Castell'Azzara GR

Cinigiano GR

Civitella Paganico GR

Isola del Giglio GR

Magliano in Toscana GR

Monterotondo Marittimo GR

Montieri GR

Pitigliano GR

Roccalbegna GR

Santa Fiora GR

Scansano GR

Scarlino GR

Seggiano GR

Semproniano GR

Sorano GR

Bibbona LI

Campo nell'Elba LI

Capoliveri LI

Capraia Isola LI

Marciana LI

Marciana Marina LI

Porto Azzurro LI

Rio LI

Sassetta LI

Suvereto LI

Camporgiano LU

Careggine LU

Castiglione di Garfagnana LU

Fabbriche di Vergemoli LU

Fosciandora LU

Gallicano LU

Minucciano LU

Molazzana LU

Montecarlo LU

Pescaglia LU

Piazza al Serchio LU

Fonte: Anci Toscana