Settima fatica di gennaio per la Savino Del Bene. Sabato la trasferta a Novara

Settima fatica di gennaio per la Savino Del Bene Scandicci che sabato alle 17.30 sarà ospite della Igor Gorgonzola Novara nel match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A1. La Savino Del Bene impegnata nel terzo match in sette giorni, il secondo in trasferta, si troverà di fronte la seconda in classifica Novara.

EX E PRECEDENTI

Ex dell’incontro tutti sulla sponda Savino Del Bene Scandicci. La piemontese Letizia Camera ha vestito la maglia dell’Asystel Volley Novara dalla stagione 2007-08 a quella 2011-12 per poi “tornare in patria” 5 stagioni dopo con la maglia dell’Igor Gorgonzola Novara (2017-2019).

Il tecnico della Savino Del Bene Massimo Barbolini, ha trascorsi vincenti con l’Igor Gorgonzola Novara: in tre stagioni ha condotto la società piemontese alla vittoria di 2 Coppa Italia, una Supercoppa italiana e di una Champions League, vincendo anche il premio di miglior allenatore della manifestazione.

Oltre a Camera e Barbolini anche la statunitense Megan Courtney nella passata stagione ha giocato per la formazione piemontese.

Tornando allo staff tecnico va ricordato come Alessandro Beltrami sia stato il vice allenatore della Asystel Volley Novara dal 2008-09.

Lasciando il discorso ex va ricordato che nelle fila di Novara gioca Caterina Bosetti, sorella della nostra Lucia.

Venti i precedenti ufficiali tra le due formazioni, con il bilancio che recita 16 vittorie per Novara e 4 successi per la Savino Del Bene.

L’ultima vittoria scandiccese risale a Gara 1 delle Semifinali Scudetto 2018-19. In quello che fu il primo capitolo di un’intensa serie di playoff la Savino Del Bene si impose 3-2 al termine di 2 ore e 3 minuti di gioco.

LE AVVERSARIE

La Igor Gorgonzola Novara è attualmente seconda in classifica con 46 punti ottenuti in 19 incontri (16 V, 3 P). Novara ha disputato 2 gare in più rispetto alla Savino Del Bene e l’ultima partita giocata dalla formazione piemontese risale al 20 gennaio. In quell’occasione la Igor Volley fu battuta 3-0 da una Saugella Monza che fu in grado di infliggerle il secondo k.o. interno del campionato.

Nella sfida contro la Savino Del Bene Scandicci la formazione allenata da coach Stefano Lavarini dovrebbe scendere in campo con il 6+1 composto da Hancock al palleggio, Smarzek da opposto, Herbots e Caterina Bosetti in banda, Chirichella e Bonifacio da centrali con Washington pronta a subentrare. Sansonna vestirà la maglia da libero.

Fonte: Ufficio Stampa Pallavolo Scandicci Savino Del Bene