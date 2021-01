Smarrita la gatta Micia a Pontorme: l'appello della padrona

È stata smarrita la gatta Micia, la mascotte della scuola Vanghetti di Empoli. Parliamo di una gatta bianca di 13 anni, a pelo lungo, che da anni fa 'compagnia' anche ai bambini della scuola di Pontorme.

L'appello arriva direttamente dalla padrona, che chiede informazioni per chi avesse visto in zona un esemplare di queste fattezze. C'è anche la possibilità che la gatta sia stata accolta in casa da un ignaro residente.

Per avvistamenti della gatta contattare Paola Brienza al numero 345 3150396