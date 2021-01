Valdelsa Valdicecina, il nuovo ambito turistico si dota di un sito web

Gli undici comuni che costituiscono l’Ambito turistico Valdelsa Valdicecina, nonostante le criticità che l’emergenza sanitaria ha riversato nel settore del turismo, hanno consolidato nell’ultimo anno una serie di strumenti che permettono di presentarsi in maniera unita e omogenea e di approntare nuove iniziative in grado di far emergere la qualità delle proposte turistiche. Dopo il lavoro fatto nel costituirsi sotto il nuovo marchio “Valdelsa Valdicecina”, sarà pubblicato in questi giorni il nuovo portale web della destinazione che presenta le storie, le offerte e i servizi che animano il territorio; lo spazio digitale sarà strategico anche per coinvolgere da subito gli operatori turistici e successivamente nel lancio della prossima campagna di comunicazione.

ValdelsaValdicecina.it è la nuova casa digitale dell’ambito, un sito web ideato per essere coordinato stilisticamente e funzionalmente con il portale regionale Visit Tuscany: prevede infatti strumenti che permettono la condivisione di contenuti e di offerte turistiche tra il sito di ambito e il portale regionale di promozione. Gli stessi operatori locali avranno, dunque, la possibilità di inserire tramite il sistema Make di Visit Tuscany le proprie offerte ed esperienze turistiche, le quali potranno così essere visualizzate dagli utenti su entrambi i siti di destinazione.

Il sito sarà inoltre centrale nel veicolare la campagna creativa “Valdelsa Valdicecina, come ti piace!” con la quale ci si pone come obiettivo quello di fare emergere idee di viaggio rivolte alle famiglie, vista la varietà di proposte che l’ambito turistico è in grado di offrire. Il lancio di Valdelsa Valdicecina, come ti piace!, previsto in primavera, sarà coordinato con le iniziative della campagna regionale Rinascimento Senza Fine messa in campo da Toscana Promozione Turistica per supportare la ripresa del turismo.

Nuova anche la dotazione di materiale promozionale stampato e distribuito negli uffici turistici degli undici comuni. In primis le mappe a strappo di area (scaricabili anche online), declinate su ciascun comune, che presentano la cartografia e il racconto delle principali icone e dei punti di interesse.

Il 3 febbraio alle 15:00 è programmato l’incontro online con gli operatori locali della filiera turistica finalizzato alla condivisione di strategie e strumenti collegati allo sviluppo del Piano Operativo 2021 dell'Agenzia Regionale "Toscana Promozione Turistica" (per partecipare info@valdelsavaldicecina.com).

L’incontro è coordinato da Terre di Siena Lab, agenzia in house dei comuni della provincia di Siena, referente tecnico operativo di Ambito, che si è avvalso della collaborazione di Ciclica srl per la realizzazione degli strumenti di comunicazione e della campagna.

“La realizzazione del sito e le attività che presenteremo – dichiara l’assessora al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti – sono un traguardo importante, frutto del lavoro di ciascuno degli 11 comuni dell’ambito. Durante lo scorso anno, infatti, abbiamo sfruttato i periodi di lockdown per impostare e strutturare azioni strategiche che permettessero, non appena possibile, di promuovere e di valorizzare al meglio le proposte del nostro territorio. Questo strumento, reso possibile grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione e ottenuti a seguito della vittoria di un bando promosso da Toscana Promozione Turistica, ci permetterà di far conoscere sempre di più le nostre risorse artistico-culturali, artigianali, paesaggistiche ed eno-gastronomiche. Si tratta di un progetto importante - conclude Luti - che dimostra l’importanza di fare rete e di creare sinergie per essere attrattivi.”

Gli undici comuni dell’Ambito turistico Valdelsa Valdicecina

Gli Ambiti Turistici sono le forme aggregate con cui i Comuni si legano con contratti di sviluppo territoriali con Toscana Promozione Turistica e di fatto vengono riconosciuti come strumenti di raccordo delle politiche di gestione delle destinazioni, a partire dai servizi di informazione e accoglienza turistica.

Valdelsa Valdicecina, definito da Legge Regionale n.24 del 18/05/2018, comprende 11 Comuni tra Provincia di Pisa e Provincia di Siena. Insieme al Comune di Monteriggioni, capofila dell’Ambito: Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano, Volterra.

Nuova brand identity e logo

Il nuovo logo non poteva che richiamare graficamente le risorse storico artistiche e le fortificazioni protagoniste dei borghi della Valdelsa Valdicecina così come le forme fluide dei corsi d’acqua e dei colli che caratterizzano il paesaggio. “Millenni di storia in un viaggio” è il payoff che accompagna il logo e l’intera brand identity del marchio Valdelsa Valdicecina.

ValdelsaValdicecina.it, nuovo sito di destinazione

Il sito si configura stilisticamente e funzionalmente integrato con il portale regionale Visit Tuscany, del quale utilizza i widget che permettono di condividere i contenuti editoriali così come le offerte in termini di alloggi ed esperienze turistiche pubblicate dagli operatori locali.

Il lancio della campagna “Valdelsa Valdicecina, come ti piace!”

“Valdelsa Valdicecina, come ti piace!” è la campagna di comunicazione prevista per la prossima primavera che intende posizionare l’ambito come destinazione ideale per il turismo per famiglie, in particolare grazie alla ricchezza di storie, attività e proposte in linea con un concetto di turismo slow. Il tutto sarà coordinato con le strategie previste dalla campagna Rinascimento Senza Fine messa in campo da Regione Toscana.

Le mappe turistiche

Fresche di stampa le dodici mappe a strappo che riportano la cartografia di area declinata sulle specificità del territorio e per ogni singolo Comune dell'ambito (disponibili nell’area download del sito)

I social @valdelsavaldicecina

Attivi da un anno nell’attività di promozione digitale le pagine Facebook e Instagram, le quali dialogheranno sempre maggiormente con il nuovo sito web di ambito e con la piattaforma regionale Visit Tuscany.

FB.com/valdelsavaldicecina - IG.com/valdelsavaldicecina

Fonte: Ambito turistico Valdelsa Valdicecina