Abc sotto tamponi, giocatori e staff ringraziano le due infermiere

In vista della ripresa dell’attività prevista per lunedì prossimo 1° febbraio, questo pomeriggio Abc Castelfiorentino, Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino hanno sottoposto a tampone rapido gli atleti e lo staff tecnico, come previsto del protocollo Fip per la ripresa degli allenamenti delle competizioni di preminente interesse nazionale. Le tre società ci tengono dunque a ringraziare sentitamente le due infermiere Caterina Sordi e Martina Maroni che, con l’aiuto della dirigenza e di alcune accompagnatrici dei gruppi gialloblu, hanno effettuato lo screenig alle squadre senior e giovanili, screening che proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 31 gennaio.

“Ovviamo siamo felicissimi di ripartire – commenta il direttore sportivo Alessio Belli – sia dal punto di vista sportivo ma anche, e non meno importante, dal punto di vista sociale perchè questo significa poter riportare i ragazzi all’interno di un ambiente sano a fare sport anzichè restare chiusi in casa davanti a tv e smartphone. E’ indubbio – prosegue – che c’è sempre il timore di quello che potrà accadere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

La paura che la situazione sanitaria possa nuovamente peggiorare e di conseguenza costringere le società a fermarsi di nuovo è sempre dientro l’angolo. Se ciò avvenisse sarebbe il terzo stop in un anno e rappresenterebbe un grave danno, oltre ad un grandisismo dolore, sia per i ragazzi che per le stesse società. Al momento però – conclude – vogliamo essere ottimisti e guardare con fiducia a questo ritorno in campo dopo tre mesi lontani dal parquet. Da parte nostra stiamo seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni previste dai protocolli e metteremo in campo tutte le attenzioni necessarie affinchè i nostri ragazzi possano allenarsi e stare insieme in totale sicurezza”.

Fonte: Abc Castelfiorentino