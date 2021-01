Contro la propaganda nazifascista, negato l'uso di Villa Gori per la raccolta firme a Massarosa

Oltre centoventi firme raccolte in poco più di tre ore presso la sede ARCI/AVIS di Stiava, l’ANPI sezione di Massarosa ringrazia i tanti cittadini che ieri pomeriggio hanno raccolto l’invito a firmare per la legge di iniziativa popolare contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.

La grande partecipazione è ancora più gradita perché a poche ore dall’evento abbiamo dovuto rettificare, attraverso i social e i contatti personali, il luogo di ritrovo per le firme a causa del rifiuto dell’amministrazione Coluccini all’uso di Villa Gori, causa Covid-19 e problemi di sanificazione.

Ricordiamo che Villa Gori è il luogo in cui ANPI ha ottenuto l’utilizzo di una stanza ormai da più di 10 anni, precisamente nella stanza sulla sinistra dell'entrata, spazio che abbiamo sempre condiviso con l'Associazione Invalidi sul Lavoro e, fino al maggio 2019, col sindaco Mungai che ogni sabato mattina vi riceveva i cittadini.

Il rifiuto dell’amministrazione comunale è giunto nonostante ANPI abbia dichiarato, nella comunicazione inviata il 27 gennaio al presidente del consiglio Marlia, che si sarebbe trattato semplicemente di una raccolta di firme, non di un convegno o di un qualche evento, e che non sarebbero state utilizzate altre stanze di Villa Gori, con l’impegno che in caso di bel tempo la raccolta delle firme si sarebbe svolta all’esterno e quindi la sede non sarebbe stata utilizzata, sempre e comunque nel rispetto di tutte le norme anti Covid vigenti.

Prendiamo atto senza ulteriori polemiche che la nostra iniziativa non rientrava tra le attività non istituzionali che vengono normalmente praticate nei locali comunali di Villa Gori, d’altra parte non possiamo non sottolineare come, riguardo al numero dei partecipanti e alla formazione delle file, la situazione non sarebbe stata diversa da quella che ogni giorno viviamo per gli acquisti di fronte agli esercizi commerciali.

Ma tant’è, questa amministrazione ormai ci ha abituato alle porte chiuse in faccia, ci siamo spostati di poco più di cento metri presso la sede ARCI/AVIS e sono arrivate più di cento firme, la prossima volta ci allontaneremo di alcuni chilometri sperando di ottenere un risultato proporzionale allo spostamento.

Per qualche curiosa ragione, sebbene fosse annunciata la presenza del sindaco di Stazzema Maurizio Verona, presidente del comitato promotore della legge antifascista, che poi per impegni istituzionali ha delegato il Presidente del Parco della Pace Michele Morabito, nessuno dell’amministrazione Coluccini si è presentato per firmare la proposta di legge, segno forse la sanificazione è un davvero un problema che non riescono a risolvere. Massarosa, 30 gennaio 2021 Gabriella Paolini Presidente sezione ANPI Massarosa

Fonte: Anpi Massarosa