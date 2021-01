Denunciato falso finanziere che chiedeva soldi alle farmacie

Falso maresciallo della guardia di finanza che prendeva di mira le farmacie. Sulla base di verbali e multe mai vere per presunti assembramenti e violazioni delle norme Covid, chiedeva denaro contante per i bolli da applicare. A cadere nel tranello ben due farmarcie di Grosseto. L'uomo entrava in abiti civili presentandosi come ispettore della guardia di finanza. I veri finanzieri lo hanno rintracciato con le telecamere di videosorveglianza di uno dei due esercizi raggirati. Dopo alcune ore è stato rintracciato e denunciato.