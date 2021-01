Di nuovo aperto per cena il ristorante di Montelupo, 21 clienti multati

Ancora una volta l'apertura 'annunciata' per cena del ristorante MelaGodo di Montelupo Fiorentino ha portato a controlli e sanzioni. Stavolta oltre alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni era affiancata anche dagli agenti del commissariato di piazza Gramsci.

A una settimana di distanza i multati sono stati 21 clienti e il titolare. La scorsa settimana furono 27 le multe da 400 euro per il mancato rispetto del Dpcm. Si preannuncia un intervento anche della prefettura di Firenze, che in caso di reiterazione di condotte di questo tipo potrebbe predisporre anche la chiusura per 5 giorni del locale.