Due truffe ai danni di 80enni a Firenze: via monili in oro e gioielli

Due donne 80enni sono state truffate ieri a Firenze. Il bottino è stato in entrambi i casi monili in oro. Una delle donne ha ricevuto una chiamata da un uomo che si è presentato come un agente di un'agenzia assicurativa. Quest'ultimo ha spiegato di dover dare 20mila euro alla donna per un vecchio rimborso, ma che per ottenerlo la donna avrebbe dovuto dargli una 'parcella' di 3mila euro. L'anziana non aveva quella somma, così l'uomo ha spiegato di poter dare in pegno i monili in oro. Poco dopo un complice si è presentato dalal donna facendosi consegnare i gioielli. L'altra truffa è accaduta in via Baracchini, intorno alle 11 del mattino. Un uomo ha bussato alla porta dell'anziana dicendo di essere stato mandato dall'amministratore del condominio e di dover controllare la qualità dell'acqua che avrebbe potuto essere inquinata. Ha chiesto alla donna di mettere tutti i monili nel frigo, poi gli ha chiesto di andare in bagno per aprire i rubinetti. Dopo altre finte verifiche l'uomo è fuggito via con il bottino. Indaga la polizia.