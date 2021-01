Un 40enne è finito fuori strada in via Montelupo a Montespertoli alle 17.30 di oggi. Nell'incidente l'auto è finita contro un albero. Sul posto i carabinieri di Montespertoli e un'ambulanza della Pubblica assistenza. L'urto è stato autonomo e il giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli.