Mareggiate, Giani e Mazzeo a Pisa per le spiagge di ghiaia

“Le forti mareggiate dei giorni scorsi hanno provocato gravi problemi, dal problema più profondo della costante erosione del nostro litorale a quello delle spiagge di ghiaia che, a causa della forza del mare, hanno invaso la strada lungomare provocando gravi disagi a residenti e esercenti. Per questo ho chiesto la disponibilità al Presidente Giani di fare un sopralluogo così da potersi rendere conto di persona della grave situazione”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, spiegando la ragione della visita che oggi, dopo pranzo, ha fatto a Marina di Pisa proprio assieme al governatore.

“Voglio ringraziare il Presidente Giani della sua immediata disponibilità – aggiunge Mazzeo- che dimostra una volontà di far fronte direttamente e personalmente ai problemi dei territori così da poterli affrontare con le dovute conoscenze. Perché questo è il sistema migliore per poi trovare la soluzione non solo più veloce, ma anche più efficace e duratura”.

“In questo caso specifico abbiamo due esigenze – precisa Mazzeo – La prima è di intervenire con soluzioni immediate per mettere in sicurezza la costa di Marina di Pisa. E in questo caso serve una spianatura continua, non solo una volta all'anno. Ma deve essere chiaro che se la Regione ci mette le risorse, come ha sempre fatto in questi anni, il Comune deve poi garantire che gli interventi siano costanti e rapidi perché i cittadini hanno bisogno di chiarezza e non di continui rimpalli tra istituzioni. La seconda esigenza richiede invece interventi di più ampio respiro perché ci troviamo di fronte a un nodo strutturale, quello dell'erosione che tocca praticamente tutta la nostra costa Tirrenica da Carrara fino alla Maremma. C'è quindi bisogno di un intervento altrettanto strutturale. Un piano che nel caso di Marina di Pisa, facendo tesoro delle esperienze di questi anni, dovrebbe prevedere protezioni della linea di costa sul modello della vasca che ha dato i risultati migliori sia di contenimento del fenomeno erosivo sia di consolidamento della spiaggia. In questo caso le risorse utilizzabili sono quelle dei fondi Ue del Recovery Plan e c'è la disponibilità della Regione a valutare il progetto per inserirlo nelle proprie richieste al Governo” .

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa