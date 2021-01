Montespertoli cresce: nuove abitazioni e percorso pedociclabile a Poggio a Sala

Nel Consiglio Comunale di giovedì 28 gennaio è stato approvato il piano attuativo di “Poggio a Sala” nel Capoluogo.

Poggio a Sala è una zona che si sviluppa sul versante sud del Capoluogo di Montespertoli e per la quale il regolamento urbanistico comunale prevede la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale con la costruzione di quattro edifici ad alta efficienza energetica e minor impatto ambientale possibile.

"Il lavoro che stiamo svolgendo con il Servizio Assetto del Territorio in questo momento è molto prezioso perchè accompagnerà e guiderà lo sviluppo di Montespertoli con l'obiettivo di renderlo sempre più attrattivo verso investimenti e nuove opportunità di crescita. Questo intervento fa parte di questo percorso." dichiara il Sindaco.

L'area dell'intervento sarà completata con la realizzazione di un parcheggio pubblico e di un percorso pedonale e ciclabile che sarà poi fruibile da tutti.

Il percorso pedonale partirà da via Don Giovanni Cigheri, attraverserà l'oliveta di Poggio a Sala e sboccherà poi su via Taddeini.

Lungo il percorso pedociclabile sarà creata una zona attrezzata con panchine e illuminazione ad-hoc diventando così un punto panoramico dove sostare e godersi la vallata che affaccia sulla valdelsa.

"A Montespertoli ci sono tanti interventi edilizi interessanti che stanno partendo e che cambieranno la qualità della vita in tante zone. La zona di 'Poggio a Sala' è al centro di un intervento importante che creerà occasioni di sviluppo e che anche consentirà di migliorare la vivibilità per chi vive in quella zona e che potrà godersi poi un bel percorso con vista sulle nostre campagne" conclude il Sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa