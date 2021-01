'OssigeniAmo', controllo gratuito dell’ossigenazione del sangue nelle Farmacie Comunali a Livorno

Le Farmacie Comunali di Livorno mettono a disposizione non solo i propri farmacisti, ma anche la possibilità di un controllo gratuito della saturazione del sangue a tutti i cittadini che ne faranno richiesta per i prossimi mesi.

E' partita infatti“OssigeniAmo”, campagna di prevenzione, lanciata dalle oltre 200 Farmacie Comunali associate a Confservizi Cispel Toscana fra cui le Farmacie Comunali di Livorno Farma.Li, per sensibilizzare i cittadini a monitorare l’ossigenazione del sangue.

Una pratica preventiva soprattutto per coloro che necessitano di un controllo continuativo del livello di ossigeno del sangue in quanto già sofferenti di patologie respiratorie come la BPCO, che li espone allo sviluppo di ulteriori complicanze in caso di contagio da virus Covid.

L’obiettivo finale di “OssigeniAmo” è quello di consolidare in via continuativa il servizio, al pari di tutte le altre attività di autoanalisi effettuate dalla farmacia. La misurazione viene effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio normalmente applicate dalle farmacie per l’erogazione di altri servizi di monitoraggio (es. misurazione della pressione, test autodiagnostici, ecc.).

La campagna “OssigeniAmo” è un nuovo progetto sviluppato a supporto del servizio sanitario regionale. Un altro tassello verso la trasformazione delle farmacie in punti di riferimento per la fornitura di servizi all’avanguardia a supporto nei percorsi di cura che devono andare ben oltre la mera distribuzione dei farmaci. L’elevata qualifica professionale dei farmacisti, sempre aggiornati rispetto alle necessità di cura del territorio, vicini alle persone ed in grado di veicolare in modo rapido e capillare nuovi stili di vita, sono un presidio irrinunciabile a tutela della popolazione.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa