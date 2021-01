Sale senza biglietto sul bus e aggredisce l'autista: denunciato 55enne

I carabinieri di Pelago, in collaborazione con l’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Pontassieve, hanno deferito in stato di libertà un operaio 55enne residente in provincia di Arezzo per interruzione di pubblico servizio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.

Alcuni giorni fa l’uomo, salito a bordo di un autobus di linea che copre la tratta Bibbiena-Firenze, veniva richiamato più volte dall’autista poiché sprovvisto di biglietto: invitato a scendere in Consuma, costui dapprima minacciava ripetutamente il conducente, per poi colpirlo con un pugno al volto.

Veniva pertanto richiesto l’intervento delle pattuglie dell’Arma e dei sanitari, che trasportavano l’autista all’Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli ove gli venivano riscontrate lesioni con prognosi di 20 giorni. La ricostruzione della dinamica e la necessità di sostituire il conducente provocavano un ritardo di circa due ore alla corsa. Per questo motivo il 55enne è stato denunciato.