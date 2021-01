Si finge addetto delle acque e deruba ottantenne a Prato

Con la scusa di controllare l'impianto idrico, ha derubato un'anziana di Prato dei monili trovati in casa. Per questo una ultraottantenne ha sporto denuncia alla polizia.

Il malvivente dopo aver armeggiato in cucina, avrebbe informato l'anziana di aver gettato un prodotto nelle tubature e le cui esalazioni avrebbero degradato gli oggetti in oro presenti in casa.

In quel momento ha poi convinto la donna ad aprire la cassaforte per mettere all'interno di un sacchetto i preziosi, con la scusa delle esalazioni. È stato allora che è avvenuta la truffa.