Stavano esplodendo petardi, all'arrivo dei carabinieri gli lanciano sassi

Stavano esplodendo petardi e disturbando la quiete pubblica, così sono intervenuti i carabinieri. All'arrivo dei militari i giovani hanno provato a nascondersi tra i palazzi, poi hanno iniziato a lanciare oggetti e sassi contro i militari. È accaduto nel quartiere viareggino di Varignano presso via Lenci. I sassi non hanno causato feriti, ma ci sono danni all'auto dei militari. In supporto sono intervenute altre pattuglie. I responsabili sono riusciti a fuggir via. I carabinieri stanno indagando per rintracciare i responsabili. Secondo quanto appreso gli indizi porterebbero ad alcuni giovani del quartiere.