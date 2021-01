Appartamento invaso dal fumo, codice rosso a Tirrenia

I vigili del fuoco di Pisa sono stati chiamati a intervenire oggi a Tirrenia in viale del Tirreno per un incendio di abitazione. I soccorsi erano stati chiamati da un vicino, allarmato per il fumo che filtrava visibilmente da una tapparella. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'appartamento invaso dal fumo e mettere in salvo una persona che era all'interno. Si tratta di un uomo di 47 anni alle cure del 118 per aver respirato i fumi. Due ambulanze sul posto, il trasferimento del 47enne è avvenuto in codice rosso.