Carnevale Santacrocese, salta a malincuore l'edizione 2021

Sarebbe partito questo weekend il Carnevale d'Autore di Santa Croce sull'Arno. L'edizione numero 93 salta per il rischio contagi dovuto dagli assembramenti. Niente pomeriggio con le sfilate 'su'fossi', nonostante nel 2020 le sfilate si fossero tenute nella normalità (il virus sembrava ancora circoscritto a Wuhan).

Dunque le iniziative dei gruppi carnevaleschi La Nuova Luna, Il Nuovo Astro, Gli Spensierati e La Lupa sono rimaste in serbo nei capannoni, in attesa della ripresa. Al momento non ci sono rinvii, come è stato per il Carnevale di Viareggio, posticipato all'autunno.

Il sindaco Giulia Deidda ha voluto dedicare delle righe in un post su Facebook: "Dopo tante altre cose la pandemia quest’anno si porta via anche l’edizione numero novantatre del nostro Carnevale d’Autore.

È un grande dispiacere che si affronta solo con la consapevolezza che tutto ciò è necessario per ritrovare spensieratezza e sorriso negli anni a venire. Un dispiacere che conoscono bene tutte le santacrocesi e i santacrocesi che da settimane sarebbero stati chiusi alle stanze per lavorare a quelle creazioni in stoffa, cartapesta, colori e paillettes che solo i nostri gruppi carnevaleschi sanno fare e che stamani sarebbero stati con gli occhi alzati verso il cielo per capire se la pioggia avrebbe salvato la prima uscita oppure no.

Oggi avremmo dovuto vedere sfilare in paese il risultato di questa grande maestria, ma purtroppo non saremo lì, con la curiosità e il cuore gonfio di orgoglio per il proprio gruppo.

Il nostro Carnevale, però, non è scomparso, è solo in attesa; e in questa attesa i quattro gruppi hanno continuato a lavorare, a pensare iniziative, a restare fedeli a quell’amore che ci lega alle mascherate e a tutto quello che ruota loro intorno.

Nei prossimi giorni potremo vedere queste iniziative: piccoli grandi segni che dimostrano che il 2021, esattamente come la storia ci insegna essere già successo dal 1939 e per tutto il periodo della guerra, sarà ricordato come una parentesi di buio ma che tutto è pronto per esplodere di nuovo con gioia, colori e musica appena sarà possibile, e sono sicura che la piazza del 2022 sarà ancora più bella e piena di tutte quelle emozioni e sensazioni che solo il Carnevale Santacrocese sa sprigionare".