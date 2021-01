Incendio al campo sportivo, gravi danni a Montemurlo

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo è intervenuta poco dopo le 14 presso il campo sportivo di Maliseti, nel comune di Prato, per un incendio che ha coinvolto alcuni annessi di servizio. Ad andare distrutti sono due gazebo ed una struttura in legno mentre un locale adibito a magazzino ha subito forti danni. Vista la natura dei materiali interessati è stata inviata anche un'autobotte dalla centrale di via Paronese. Sul posto presente anche una pattuglia della Polizia di stato. L'intervento si è concluso intorno alle 16:30 con la messa in sicurezza dell'area e dopo aver effettuato alcune verifiche atte a stabilire le cause che al momento sono in corso di accertamento.