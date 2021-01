Le scuole di Volterra incontrano i Lukacs per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, l’amministrazione comunale di Volterra ha organizzato, sabato 30 gennaio, insieme all’Istituto Storico della Resistenza di Lucca, un incontro rivolto alle classi dell’Istituto Comprensivo di Volterra con Vittorio e Lorena Lukacs per ascoltare la sua preziosissima testimonianza.

“È stato un grande piacere e un vero onore – dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti – poter promuovere e partecipare all’incontro “Volterra ‘44. I Lukacs e i Lorenzini. Una storia di condivisione e solidarietà” e poter ascoltare l’emozionante testimonianza di Vittorio Lukacs. Un racconto coinvolgente e toccante che ci ha fatto rivivere la sofferenza e la paura di chi, anche a Volterra, ha dovuto affrontare il dramma delle leggi razziali. Conoscere le vicende del passato accadute nella nostra città ha un valore non soltanto storico e umano, ma permette di ridurre quelle distanze geografiche e temporali che, molto spesso, attenuano la gravità e la disumanità della Shoah. Questo incontro – continua Luti - fa parte di una serie di iniziative che abbiamo promosso per le scuole, perché siamo convinti della necessità di creare occasioni di confronto, in particolare con i più giovani, per riflettere sulla pagina più dolorosa del Novecento: lo sterminio del popolo ebraico e le leggi razziali e per impedire che fatti così atroci possano essere dimenticati. Ringrazio – conclude Luti - i professori Luciano Luciani e Ave Marchi per la loro professionalità e chiarezza espositiva, la dirigente scolastica e i docenti per la loro disponibilità e rivolgo un ringraziamento speciale a Lorena e Vittorio Lukacs per aver condiviso con noi un capitolo così doloroso della loro vita e per averci permesso di percorrerlo con loro.”

All’iniziativa, avvenuta online, sono intervenuti: Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra; Luciano Luciani, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Lucca; Ave Marchi della Fondazione Paolo Cresci di Lucca; Lorena e Vittorio Lukacs con la loro testimonianza; Rosa Laura Ancona, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Volterra; Giovanna Tonelli, docente del Comprensivo.

Venerdì 29 gennaio verranno premiati online le studentesse e gli studenti degli Istituti Superiori di Volterra vincitori del concorso ANED svoltosi nell’anno scolastico 2019/20.

All’Istituto Comprensivo, mercoledì 27 gennaio verrà proiettato, per le classi terze, il film “Resistence – La voce del silenzio” con la regia di Jonathan Jakubowicz con il sostegno economico del Comune di Volterra.

Come sostiene la senatrice a vita Liliana Segre, l’unico vaccino contro l’indifferenza è la Memoria che, con questo ciclo di iniziative, vogliamo rendere viva ogni giorno.”

Fonte: Comune di Volterra