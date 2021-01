Muore fattorino 47enne mentre ritira un ordine al fast food

Un fattorino 47enne di origini filippine è morto ieri sera investito da un'auto, mentre stava andando a prendere un'ordinazione dal ristorante McDonald's per poi consegnarla. Lo riportano le cronache locali. Si chiama Romulo Sta Ana e lavorava per un'azienda di consegne a domicilio. Dopo aver parcheggiato il suo furgoncino in una piazzetta vicina alla stazione di servizio, ha attraversato via Camporcioni sotto il violento temporale che si stava abbattendo in città. Quando è giunta un'auto che lo ha travolto. I sanitari inviati dal 118 sono arrivati velocemente ma non c'era più nulla da fare. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test.