Natale con dedica, i tre migliori video premiati online a Barberino Tavarnelle

Le emozioni suscitate dalle parole, dai ricordi, dalle testimonianze dei cittadini dedicate ai loro cari continuano a correre on line e a sfidarsi per la proclamazione della dedica più bella. I migliori video che hanno salutato il 2020, con i quali la comunità, sempre più social in tempo di Covid, ha tenuto compagnia virtuale nell’ultimo scampolo dell’anno, saranno proclamati questo pomeriggio alle ore 18.30 dalla pagina Facebook del Comune e dal profilo del sindaco David Baroncelli.

L’occasione che ha visto la partecipazione di decine di videosfidanti, tra genitori, nonni, insegnanti, musicisti, pittori, artigiani, volontari, scrittori, cittadini di tutte le età appassionati di addobbi natalizi e comunicazione virtuale, è stata offerta dal concorso digitale “Natale con dedica”, promosso dal Comune di Barberino Tavarnelle. L’iniziativa, lanciata nel web nel corso della pausa natalizia per estendere il coinvolgimento sia agli adulti che ai bambini e ai ragazzi, ha accolto numerosi contributi che si sono distinti per la genuinità delle qualità espressive, la creatività nella realizzazione delle decorazioni e l’originalità delle dediche e dei pensieri rivolti non solo a parenti e amici ma anche a valori e sentimenti.

Le migliori dediche, ritratti autentici e familiari cui i cittadini hanno deciso di affidarsi, saranno decretate online questa sera alla presenza del sindaco David Baroncelli e in qualità di giurato del giornalista Matteo Pucci, direttore della testata online Il Gazzettino del Chianti e delle Colline fiorentine, con il coordinamento dell’ufficio stampa del Comune, Cinzia Dugo. I migliori video saranno premiati con cene da asporto, libri per bambini e ragazzi.

Soddisfatto per il successo dell’iniziativa il sindaco David Baroncelli che ha commentato: “Ha vinto l’abbraccio di un’intera comunità, sensibile e profonda, che ha saputo tenersi vicina durante le festività, anche a distanza, le famiglie che si sono lasciate raccontare da un ricordo, un’improvvisazione, un’esibizione artistica, dalla composizione di una decorazione natalizia, hanno realizzato piccoli grandi gesti di amore con i quali hanno condiviso un pezzo della loro storia, stabilendo un contatto virtuale con le persone amate e la comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa