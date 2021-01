Salta anche il Carnevale dei Bambini di Orentano

A dispetto di questo sole il carnevale di Orentano non si svolge. Quindi niente mascherine colorate o bambini a far festa mentre a salire e scendere dai carri allegorici. Del resto "carnevale dei bambini" vuol dire un’organizzazione pensata per i più piccoli.

Quest'anno, per la prima volta dal 1956 e dopo 65 edizioni tutte di filato, quest'anno non si svolge. La causa è la pandemia e le restrizioni che ne sono derivate. E per chi come me è abituato a vedere i carri sfilare viene un groppo in gola. È la conferma dei tanti cambiamenti che dobbiamo avere.

Eppure voglio mandare un pensiero ai bambini (magari proprio chi lo avrebbe visto per la prima volta...) e agli organizzatori della manifestazione che, pur con i cambiamenti che dovremo approntare, torneranno.

Sì, il carnevale dei bambini tornerà. Oggi il pensiero vola a una domenica di festa, nella speranza di ritornare presto a tirare corandiali spensierati.

Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco di Sotto