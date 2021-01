Siragusa conquista il settimo tricolore Aics

E sono bel 7 adesso i tricolori personali Aics per il vice campione europeo di Madeira 2020, parliamo del plurimedagliato della marcia azzurra colligiano Gianni Siragusa.

Un inizio dell'anno col botto quello di sabato nei 3000mt.di marcia indoor, durissimi i 18 giri e mezzo di 162 metri per il portacolori della nostra provincia ma al Palalottici di Parma, s'impone per l'ennasima volta .

I 7 tricolori si aggiungono ai 12 Libertas e 4 Fidal aggiungendo i 14 toscani consecutivi,un palmares che non si fermerà qua.

Parma infatti è stato un ottimo trampolino di lancio per Siragusa in vista dei CSIT (giochi mondiali) che si svolgeranno in Italia, campionati ceduti dalla città Croata di Zagabria dalla brutta vicenda covid-terremoto.