Volley B2, netta vittoria del Montesport

2° turno campionato nazionale femminile volley B2 girone H1

Sabato 30 gennaio 2021 ore 21:00Pala Alessandro di Baccaiano

CORBINELLI MONTESPORT - AUTOREV VOLLEY SPEZIA : 3 - 0

parziali : 25 - 16 (22 minuti); 25 - 23 (28 minuti); 25 - 12 (19 minuti)

CORBINELLI MONTESPORT:

ALDERIGHI (numero 2) CALAMAI (K numero 10),PIETRELLI (numero 12) BELLINI (numero 6), MAZZINI (numero 8), MANGINI (numero 9), VITRO' (L numero 16, PARA (numero 15); ne MAZZINGHI (numero 1), DOZI (numero 13), CHECCHI (numero 7), AGNETTA (numero 18)

All: LUIGI CANTINI

AUTOREV VOLLEY SPEZIA:

LERI (K numero 4), GIANARDI (numero 5), FUSANI (numero 7), LAMPERI (numero 11), TESCONI (numero 13), ROLLA (numero 18), CAZZETTA (L numero 17), ARCOLINI (numero 1); ne TORRINI (numero 8), PANCIROLI (numero 10), CIAPPEI (numero 15)

All: MARCO DAMIANO

Arbitri: SIG. GUACCI e SIG. SCIALPI di PISA

Debutto casalingo per la Corbinelli Montesport che aveva il compito di riscattare la sconfitta all'esordio di campionato in quel di Firenze contro la forte compagine della Liberi e Forti. Dall'altra parte del campo la formazione ligure della Autorev Volley Spezi, anch'essa desiderosa di rifarsi dopo la sconfitta in casa patita al tie break contro Abc Ricami Fenice di Pistoia.

Ne è venuta fuori una bella partita giocata a viso aperto tra le due compagine, con buone individualita' e ritmi alti, risolta brillantemente dopo circa 1 ora di gioco dalla squadra montespertolese.

Il divario tecnico tra le due squadre è stato evidente; la formazione guidata da coach Luigi Cantini ha sempre tenuto in mano la partita senza mai perderne il controllo, salvo nel secondo set dove la squadra spezzina ha cercato di riequilibrare le sorti del match senza pero' riuscirvi.

Da segnalare in casa Montesport le buone prove di tutto il sestetto base : le centrali Mazzini e Mangini hanno giganteggiato a muro, le attaccanti Pietrelli e Bellini hanno bombardato da tutte le parti del campo le avversarie spezzine, il libero Vitro' ha difeso con accortezza e precisione, capitan Calamai è risultata determinante sotto rete ed in difesa e la metronoma Alderighi ha dispensato palloni a destra e manca garantendo buone geometrie di gioco; buona la prova anche dell'altro palleggiatore Giulia Para che si è fatta trovare pronta a gara in corso.

Insomma, un'ottima prova fornita del sestetto base di casa che aveva il compito di dare continuita' alla buona e sfortunata prova di Firenze di una settimana prima.

Ma veniamo alla cronaca dei parziali:

1° set

La compagine di Mister Cantini scende in campo con Alderighi in cabina di regia, Pietrelli e Bellini di banda, capitan Calamai opposta, libero Vitro' e centrali le collaudate Mazzini e Mangini.

Dopo un avvio abbastanza equilibrato dove le ospiti riescono a tenere testa alle montespertolesi grazie al palleggiatore Rolla ed agli attacchi di Lamperi, Tesconi e Leri (6 -6; 10 - 10; 12 - 12), il break imperioso delle padroni di casa, che grazie agli attacchi di una precisa e potente Pietrelli (20 -12), coadiuvata sotto rete da Bellini, riescono ad allungare fino al 25 a 16 vincendo il primo set dopo 22 minuti di gioco. Ultimo punto siglato da Giulia Pietrelli con una bella azione corale che ha portato l'atleta marchigiana a mettere a terra un bel pallone alzato in maniera millimetrica dal palleggiatore Alderighi.

2° set

Le liguri rientrano sul parquet per vendere cara la pelle; non ci stanno a fare le vittime sacrificali e cosi' coach Damiani incita e carica dalla panchina le sue atlete per cercare di ristabilire la parita' nei set .

Dopo un avvio di set favorevole alle padroni di casa grazie allo strapotere a muro di Mazzini e Mangini, a servizi efficaci di Bellini, Alderighi e Pietrelli ed ad un'attenta difesa di Vitro' e Calamai ( 7 - 4; 13 -9) le ragazze di coach Cantini sembrano smarrirsi e commettono errori di concentrazione calando di intensita'; questo black out favorisce le spezzine che rientrano in partita grazie agli attacchi portati da Lamperi e Tesconi e grazie alla difesa sempre puntuale di Cazzetta ( 15 - 15; 17 - 17; 20 -20); le spezzine prendono coraggio e si portano in vantaggio (20 - 23). Qui coach Cantini chiede time out e striglia le sue ragazze; apporta un cambio al sestetto ed inserisce in cabina di regia Para al posto di Alderighi.

Le ragazze di casa lottano su tutti i palloni e ristabiliscono la parita' sul 23 a 23; si preannuncia un finale di set al cardiopalma ma due errori sotto rete delle ragazze dell'Autorev mettono fine al secondo parziale con il risultato di 25 a 23 a favore della Corbinelli Montesport dopo 28 minuti di gioco.

3° set

La Corbinelli Montesport vuole mettere fine alla disputa e mette il turbo portando a ripetizione attacchi da tutte le parti del campo con Pietrelli, Bellini e Calamai. L'avvio del 3° set è un monologo montespertolese (10 -3; 13 - 7); le ragazze liguri non riescono a contenere lo strapotere sotto rete della Cantini's band e cosi' sembrano mollare pian piano. Si va avanti con la partita in mano saldamente alle padroni di casa (18 - 10; 22 - 11; 24 - 12); ultimo attacco portato da capitan Calamai che riesce a portare casa il match con il risultato di 25 a 12 dopo 19 minuti di gioco

Questo il commento di Caterina Alderighi, palleggiatore della Corbinelli Montesport:

"Stasera era importante vincere per il morale e per dare continuita' di rendimento dopo la buona ma sfortunata prova di sabato scorso a Firenze; abbiamo giocato da squadra e sono sicura che con il passare delle settimane il nostro rendimento salira' costantemente. Ora ci aspettano due trasferte non semplici; la prima sabato prossimo a Pistoia contro Abc Ricami che guida la classifica del nostro girone; la settimana successiva andremo a far visita a Pontedera all'Ambra Cavallini, squadra temibile che ha diverse potenzialita' in organico. Queste due trasferte ci diranno se la Corbinelli Montesport potra' ambire a qualcosa di importante. Noi ce la metteremo tutta perché il gruppo è voglioso di far bene ed ha fame di vittorie; incrociamo le dita"

Fonte: Volley Montesport