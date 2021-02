43 ͣ Giornata per la Vita, rosario meditato guidato dal cardinal Betori

Sarà celebrata domenica 7 febbraio la 43 ͣ Giornata per la Vita accompagnata dal messaggio dei vescovi della Conferenze Episcopale Italiana dal titolo "Libertà e vita" che mette particolarmente in risalto, in questo tempo segnato profondamente dalla pandemia, quanto la libertà sia connessa alla realizzazione del bene di chi abbiamo vicino e per questo alla responsabilità.

A Firenze in occasione della Giornata, domenica 7 febbraio alle 16.30, l'Arcivescovo, card. Giuseppe Betori guiderà il rosario meditato nella Basilica della Santissima Annunziata, sarà possibile partecipare in presenza (fino al numero massimo consentito dalle disposizioni sanitarie) o di seguire il rosario in streaming sul sito di Toscana Oggi e Radio Toscana.

L’emergenza sanitaria ha reso impossibile realizzare in presenza le iniziative promosse ogni anno dal Movimento per la Vita fiorentino e dal Centro Diocesano di Pastorale Familiare in occasione della Giornata e dedicate in particolare agli studenti; per questo per i ragazzi delle scuole superiori e i loro insegnanti sono stati organizzati tre webinar (ancora visualizzabili sul sito www.giornataperlavita.it ), con tre temi diversi: "Il coraggio di accogliere la Vita", "Della Vita non si fa mercato" e "Insieme per superare le difficoltà", con la possibilità per i ragazzi di partecipare al concorso “Cuore a Cuore” con un elaborato su uno dei tre temi proposti (la premiazione sarà il 13 febbraio sempre online).

​ Anche l'incontro di formazione aperto a tutti si svolgerà quest'anno online venerdì 5 febbraio alle 21,15 con la presenza del dott. Riccardo Poli e le testimonianze di suor Costanza Galli, direttore sanitario di un hospice a Livorno, e di Patrizia Achilli, responsabile del Centro di Aiuto alla Vita del Tigullio e coordinatrice dell’area ligure. L’incontro sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina del Centro Diocesano di Pastorale Familiare.

Fonte: Diocesi di Firenze - Ufficio Stampa