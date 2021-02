Aggressioni sui mezzi pubblici, Giannelli (FI): "Più controlli e un piano di sicurezza"

L'inizio del 2021 è stato caratterizzato da alcuni fatti che si sono verificati a bordo di alcuni mezzi di trasporto in varie zone della Toscana; occorre agire al più presto per aumentare i controlli sui mezzi e approntare un piano specifico dedicato alla sicurezza sui merzzi di trasporto.

Alcuni giorni fa infatti un uomo, - sottolinea Giannelli -salito a bordo di un autobus di linea che copre la tratta Bibbiena-Firenze, è stato richiamato più volte dall’autista poiché sprovvisto di biglietto: invitato a scendere alla Consuma, dapprima ha minacciato ripetutamente il conducente, per poi colpirlo con un pugno al volto.Pertanto, è stato richiesto l’intervento delle pattuglie dell’Arma e dei sanitari, che hanno trasportato l’autista all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, dove gli sono state riscontrate lesioni con prognosi di 20 giorni.

La sera del 23 gennaio invece due, passeggeri di un treno regionale diretto da Firenze a Borgo San Lorenzo, hanno iniziato a litigare per motivi di poco conto all’interno della carrozza. Dagli spintoni si è passati ai pugni finché entrambi hanno cominciato a fronteggiarsi il primo brandendo un martelletto frangivetro (dispositivo di sicurezza presente nei treni, ndr) e l’altro una bottiglia di vetro che aveva nel proprio bagaglio. Solo il pronto intervento del capotreno e di alcuni passeggeri ha evitato che la lite degenerasse; tuttavia il treno ha dovuto fermarsi alla Stazione di Rufina per consentire sia l’intervento delle pattuglie dell’Arma che dei soccorritori, accumulando un'ora di ritardo.

Questo solo per restare ai fatti più recenti. Insomma, una una situazione generale allarmante, con episodi ripetuti che non costituiscono più casi isolati e vanno affrontati con fermezza, anche con una importante opera di prevenzione.

Servono più controlli, in particolare in alcune fasce orarie - conclude l'esponente di Forza Italia - sui mezzi del tpl urbano ed extraurbano, a tutela sia dei lavoratori che dei passeggeri. Si perchè sempre piu spesso i pendolari dei mezzi regionali lamentano la totale mancanza di controlli, di qualsiasi tipo, il che favorisce episodi di violenza come quelli appena descritti.