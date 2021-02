Carnevale dei Bambini rinviato a San Miniato Basso. Potrebbe rimanere il 'lancio del Pinocchio'

Dice addio ai festeggiamenti per il 2021 anche il Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso. Doveva essere la 45esima edizione, con 4 domeniche di uscite dei carri e il gran finale con il lancio del Pinocchio con i palloncini. Forse si salva proprio l'ultima cerimonia, con la 'caccia al tesoro' di chi ritrova la statuetta di Pinocchio volata chissà dove.

A parlare è il presidente del comitato Piero Mallia: "Per il momento non è stato deciso di fare nulla, non abbiamo programmato nemmeno deciso altra data. Se le cose cambiano con il covid, vedremo come muoverci".

L'idea che gira da qualche tempo di un'edizione estiva, come proposto anche in centro storico a San Miniato, potrebbe tornare utile se questa estate ci fosse una ripresa piena delle manifestazioni all'aria aperta: "Negli spazi della pista di pattinaggio dietro la Casa culturale sarebbe l'ideale, potremmo farlo di notte con le decorazioni e le luci".

Nessuno 'scontro' con l'altra festa che occupa le sere d'estate, quella de L'Unità: "Lo scorso anno si è tenuta, non ci sarebbero problemi. Si vocifera di un evento in forma ridotta nel piazzale attorno alla Casa culturale".

Il Carnevale dei Bambini, da sempre a ingresso gratuito, vedeva la partecipazione di alcuni sponsor per sostenere le spese. L'organizzazione non era imponente come quella del Carnevale di Viareggio, ma sicuramente ci sarà dispiacere per le famiglie 'pinocchine' per la tradizione interrotta dal Covid.

