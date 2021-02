Catturati in Baviera e Albania due fuggitivi dal Valdarno

A ottobre sono sfuggiti alla cattura dopo un'operazione dei carabinieri nell'Aretino, ma in queste ore sono stati presi e saranno trasferiti in carcere. Si tratta di due malviventi, sfuggiti al blitz dei militari dopo l'operazione 'Ricavo' che riuscì a sgominare una rete di spacciatori nel Valdarno.

I due fuggitivi si erano nascosti rispettivamente in Germania e in Albania. Un cinquantenne di origini campane si era trasferito a Monaco di Baviera e proprio lì è stato sorpreso e arrestato alla stazione ferroviaria. L'altro invece si era rifugiato a Valona in Albania, suo paese natale, ma è stato scovato.

L'operazione 'Ricavo' arrivò dopo due anni di indagini e appostamenti. Furono nove le misure cautelari disposte a ottobre 2020.