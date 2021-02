Chiede 2000 euro per non rivelare la relazione alla moglie di lui: arrestata

Ha tentato di ricattare un uomo di 65 anni con cui aveva una relazione minacciando di far vedere delle foto alla moglie di lui. Per questo una 45enne è stata arrestata dalla polizia in provincia di Livorno con l'accusa di estorsione a sfondo sessuale. I due si sarebbero conosciuti per lavoro, poi la relazione e le minacce della 45enne di pubblicare delle foto e rivelare la relazione. Prima la richiesta di 100 euro, poi di 2000: a quel punto il 65enne, consegnate 500 euro, avrebbe poi chiesto consiglio a un legale che lo avrebbe invitato a denunciare l'estorsione alla polizia. All'appuntamento per la consegna dei soldi c'erano così anche i poliziotti che hanno incastrato la donna che attualmente è stata messa ai domiciliari.