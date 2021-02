Scade l’8 febbraio la domanda per il concorso di istruttore informatico al comune di Pescia. Il 16 la prova preselettiva per la polizia municipale

C'è tempo fino a lunedì 8 febbraio 2021 per presentare la domanda di

partecipazione al concorso per istruttore informatico categoria contrattuale C. Il bando è disponibile sul sito del Comune di Pistoia, sezione Amministrazione Trasparente, dove sono elencati tutti gli elementi relativi alla domanda :

https://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10424

E’ importante ricordare che in caso di presentazione della domanda a mezzo

raccomandata A/R, questa dovrà pervenire al protocollo entro la data di

scadenza del bando, facendo fede il timbro datario apposto dal protocollo.

Si terrà martedì 16 febbraio 2021 la prova preselettiva del concorso per agente di polizia municipale, categoria economica C1. La prova si svolgerà presso la Gipsoteca Libero Andreotti su tre turni in modo da rispettare le prescrizioni del DPCM del 14 gennaio 2021, alle 9, alle 10 e alle 11 con suddivisioni per ordine alfabetico specificate sul sito del comune.

Intanto si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande per

partecipare ai concorsi per istruttore amministrativo cat. C, istruttore

direttivo tecnico cat. D e istruttore direttivo amministrativo cat. D.

Prossimamente saranno comunicate le date delle prove in un contesto di grande ricambio del personale del comune di Pescia avvenuto nell’ultimo periodo.

Fonte: Comune di Pescia