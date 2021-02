Coop Impruneta Tavarnuzze dona mille euro di buoni spesa a Caritas

Sono stati consegnati negli scorsi giorni dalla sezione soci Coop Impruneta Tavarnuzze i buoni spesa per un totale di oltre mille euro (per la precisione 1.055) che Unicoop Firenze dona alle associazioni che si occupano di emergenza alimentare sul territorio. I buoni sono destinati alle famiglie in difficoltà sul territorio e sono stati ritirati dalla Caritas, in particolare dai rappresentanti della Basilica Santa Maria di Impruneta e Parrocchia del Sacro Cuore di Tavrnuzze.

Nel dettaglio erano presento il presidente della sezione soci Romano Strambi, del referente solidarietà Claudio Calosi e del consigliere Paolo Pini. Per Caritas erano presenti Marzio Mori e don Fabio Marella.

“In questo periodo di aumento delle disuguaglianze, l'aiuto alimentare è indispensabile per molte famiglie, che non riescono ad arrivare a fine mese. Grazie alla campagna Nessuno Indietro di Unicoop Firenze e alla generosità di soci e clienti, siamo sempre riusciti a sostenere le associazioni che assistono le persone bisognose. La consegna di questi buoni è una conferma del nostro impegno per chi vive in situazioni di disagio, un impegno che non si ferma" afferma Strambi, mentre Caritas ringrazia Unicoop Firenze e la sezione soci per il prezioso contributo e per la vicinanza.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa