Foibe, due iniziative Anpi Montelupo per il giorno del ricordo

“Chi conosce davvero la storia di cosa accadde al “confine orientale” italiano prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale?”

Da anni assistiamo a ricostruzioni inesatte, parziali, strumentali, dove la verità di un momento drammatico per l’Italia viene raccontata senza tenere conto di nessun contesto e senza la volontà di capire e comprendere avvenimenti complessi e tragici quali quelli che caratterizzarono la seconda guerra mondiale. Un conflitto avviato dai regimi nazista e fascista condotto fin da subito con una violenza criminale.

Nell’ambito della rassegna di nove iniziative congiunte “Storia, memoria, fascismo e antifascismo”, che si svilupperà durante il 2021, tredici sezioni ANPI fra le province di Pisa e di Firenze organizzano in diretta Facebook sulla pagina “La storia per tutti”, e le pagine delle Sezioni, i primi due eventi dedicati alle foibe e alla “più complessa vicenda del confine orientale”, come recita l’art. 1 della legge n. 92 del 30 marzo 2004 che ha istituito il “Giorno del Ricordo”.

Nel dettaglio:

• Martedì 2 febbraio, ore 21:15 - Presentazione del libro di Eric Gobetti “E allora le foibe?”

(Editori Laterza, 2021)

Il libro “E allora le Foibe?” con un linguaggio estremamente scorrevole e divulgativo, affronta la questione relativa al dibattito mediatico/politico intorno alle vicende avvenute sul confine orientale dell’Italia durante la seconda guerra mondiale. Lo sforzo è quello di ricostruire in maniera sintetica ma completa, i fatti storici, per come sono avvenuti e cercare di sottrarre la vicenda alle strumentalizzazioni politiche a cui è stata sottoposta fin dall’immediato dopoguerra.

Eric Gobetti è uno studioso di fascismo, seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento. Autore di due documentari (“Partizani”e“Sarajevo Rewind”), esperto in divulgazione storica e politiche della memoria, ha collaborato più volte con il canale televisivo Rai Storia.

• Venerdì 5 febbraio, ore 18:30 - Incontro con Jože Pirjevec “Il confine orientale e le foibe.

Fra ricerca storica e propaganda”

L’incontro cercherà di allargare la visuale sul “confine orientale” ricostruendo non solo la storia dell’occupazione fascista e nazista delle aree oggetto della questione “foibe” ma il più lungo percorso storico del complesso rapporto con l’Italia.

Jože Pirjevec è attualmente Consigliere scientifico presso l'Istituto di ricerche a Capodistria e membro dell'Accademia delle Scienze e delle Arti Slovena. È stato professore di storia contemporanea dell'Europa orientale all'Università di Padova e di storia dei paesi slavi all'Università di Trieste. Nel 2009 ha pubblicato il libro “Foibe. Una storia d’Italia” (Einaudi).

I due incontri si svolgeranno in diretta sulla pagina Facebook “La storia per tutti” e sulle pagine Facebook delle tredici sezioni ANPI.

La rassegna di iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comitato Provinciale ANPI di Pisa e dal Comitato Provinciale ANPI di Firenze.

Aderiscono alla rassegna: ARCI Zona del Cuoio, ARCI Empolese Valdelsa, il Presidio di “Libera” del Comprensorio del Cuoio e il Presidio di “Libera” “Libero Grassi” di Cascina. “La storia per tutti”: https://www.facebook.com/La-storia-per-tutti-101846638563471

“La storia per tutti: https://www.youtube.com/channel/UCZ4sYQsG-R3GgJoSaWFCcrw “La storia per tutti”: https://www.instagram.com/lastoriapertutti/

Fonte: ANPI Montelupo Fiorentino