Giovane con problemi cardiaci ha malore in strada, salvato dai poliziotti di Siena

I poliziotti delle volanti della questura di Siena si trovavano, alle 18.05 circa, per un intervento, in strada Massetana, nei pressi del parcheggio, quando hanno sentito delle urla. Subito sono accorsi e hanno trovato un giovane 20enne, con problemi cardiaci, in compagnia del fratello, che aveva avuto un malore ed era steso a terra.

Immediatamente uno degli agenti ha praticato il massaggio cardiaco al ragazzo mentre un altro poliziotto, in linea con i sanitari del 118, nel frattempo allertati, preparava il defibrillatore in dotazione alla polizia di stato. In pochi istanti sono giunti sul posto i sanitari che hanno applicato il defibrillatore e il giovane, grazie al pronto intervento della polizia e degli operatori del 118 ha ripreso a respirare.

Poco dopo è arrivata sul posto anche la madre del ragazzo, che ha accusato un lieve malore. Entrambi sono stati quindi accompagnati in ospedale in ambulanza. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia è emerso che il giovane aveva subito un intervento chirurgico circa 20 giorni fa proprio per i problemi cardiaci.

Attualmente il ragazzo si trova intubato in ospedale.