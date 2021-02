Mazzeo: prosegue la campagna vaccinale in Toscana

La campagna vaccinale toscana prosegue, siamo tra le regioni più virtuose, somministrando il 92,5% delle dosi consegnate.

Se arriveranno in Toscana le nuove 31.590 dosi di vaccini Pfizer-BionTech, la cui consegna è prevista domani, sarà possibile a partire dalle ore 15 del 2 febbraio, prenotare il vaccino per le 6.900 persone che si erano già prenotate e alle quali erano stati annullati gli appuntamenti per l'improvvisa riduzione delle forniture da parte dell’azienda.

Dal 4 febbraio, invece, le prenotazioni saranno aperte anche agli altri operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e delle Rsa, della struttura territoriale pubblica, del privato accreditato, dei medici di medicina generale e dei pediatri, sempre che abbiano già effettuato la pre-adesione. Una parte delle nuove forniture verrà comunque conservata ai fini della somministrazione dei richiami.

Per quanto riguarda Moderna, oggi sono arrivate 4510 nuove dosi e proseguono le vaccinazioni degli operatori dei servizi di emergenza-urgenza e dei volontari impegnati nei trasporti sanitari.

Per il vaccino di AstraZeneca, dopo l’autorizzazione da parte dell’Ema (European Medicines Agency) è arrivato l’ok anche da parte dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), ma con un’indicazione che lo consiglia in via preferenziale per chi ha dai 18 ai 55 anni. Attendiamo ora dal governo che ci vengano indicati quali saranno le categorie a cui somministrare questo vaccino.

L’obiettivo delle prossime settimane è concludere la vaccinazione per operatori sanitari, socio-sanitari e ospiti delle Rsa e iniziare, a metà febbraio, quella degli anziani Over 80 e delle categorie prioritarie Under 55, sulla base delle indicazioni nazionali.

Per ulteriori domande, dubbi o chiarimenti scrivete nei commenti o in privato e proverò a rispondere a tutti.

Fonte: Ufficio Stampa