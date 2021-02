Minaccia di buttarsi dal cavalcavia per problemi di lavoro. Bloccata la Fi-Pi-Li

Un uomo ha minacciato di buttarsi dal cavalcavia di via Dante che passa sopra la Fi-Pi-Li all'altezza di Montopoli Val d'Arno, nella frazione di Capanne. L'uomo, sulla cinquantina, con accento dell'Est Europa, avrebbe discusso con il suo datore di lavoro e intorno alle 18 è salito sul cavalcavia minacciando di buttarsi qualora non riuscisse a parlare direttamente con lui. La superstrada è stata bloccata tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli, così come via Dante Alighieri. Sul posto è intervenuta la polizia, i vigili del fuoco e la Pubblica Assistenza di Montopoli in val d'Arno, e sono arrivati sul posto anche gli psicologi per tentare di far ragionare l'uomo. Forti i disagi al traffico e alla circolazione dell'area.

L'uomo era in forte stato di agitazione. Sul posto è arrivato anche il datore di lavoro e dopo un dialogo di circa un quarto d'ora l'uomo è stato messo in salvo e preso in carico dai carabinieri. La Fi-Pi-Li è stata riaperta intorno alle ore 19.20. L'uomo è stato portato in caserma a San Romano, poi sarà trasferito all'ospedale per alcuni controlli.