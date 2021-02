In monopattino elettrico col casco, parte l'ordinanza: multe fino a 344 euro

Multe salate se si viaggia in monopattino elettrico senza casco. L'obbligo è partito oggi: si parte da 42 a 173 euro se 'beccati' in centro abitato, da 87 a 344 se fuori. C'è un ma. Il Tar è stato coinvolto dopo il doppio ricorso delle aziende che gestiscono lo sharing di monopattini elettrici, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

Di seguito le reazioni

Emanuele Cocollini e Matteo Chelli (Lega Salvini Firenze): “Il PD la pensa come noi, Nardella ritiri l’ordinanza”

“Da oggi entra in vigore l’obbligo di indossare il casco per chi utilizza il monopattino. Tutti sanno benissimo – spiegano il vice presidente del Consiglio comunale e consigliere della Lega Emanuele Cocollini ed il capogruppo della Lega al Quartiere 5 Matteo Chelli – che sono già stati fatti numerosi ricorsi al Tar per dichiarare illegittima l’ordinanza.

Condividiamo l’esigenza primaria di garantire l’incolumità delle persone, ma per questo serve una legge nazionale e non l’ordinanza di un sindaco.

Ci fa piacere che anche il Presidente della Commissione Territorio del Quartiere 5 Filippo Ferraro, esponente del Partito Democratico, la pensi come noi.

“Un comune non può modificare il codice della strada” dice bene Ferraro, per questo chiediamo nuovamente al Sindaco Nardella di ritirare l’ordinanza – concludono Cocollini e Chelli – prima che il tribunale amministrativo la dichiari illegittima costringendo il Comune in un oneroso contenzioso legale”.