Nati per Leggere, dalla Biblioteca tornano i Portastorie: tornano le consegne porta a porta

Nel dicembre scorso in pochi giorni i Volontari Nati per Leggere portarono a casa di oltre quaranta piccoli lettori altrettanti kit contenenti libri, poi l’iniziativa fu sospesa per le restrizioni anticovid. Adesso i Portastorie tornano al lavoro, con la ripartenza da giovedì 4 febbraio 2021 del servizio della Biblioteca di Scandicci per la consegna a domicilio dei libri per bambini e ragazzi da 0 a 11 anni, possibile grazie al gruppo di Volontari Nati per Leggere. “In Biblioteca le storie non solo non si fermano, ma viaggiano fino a casa tua”, è lo slogan dei Portastorie. Le consegne vengono effettuate il giovedì in due fasce orarie, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19.

La prenotazione dei libri deve essere fatta attraverso il blog della Biblioteca di Scandicci, riempiendo il modulo dal link https://labibliotecadiscandicci.wordpress.com/2020/11/10/sopravvivere-con-i-libri/ .

“Le storie sono vita, gioco, esperienza e a volte sono anche un dono per continuare a sognare con il sorriso sulle labbra. Essere costretti a dover interrompere il flusso di storie dedicate a bambine e bambini durante questa pandemia è stato un brutto colpo a cui abbiamo reagito – dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni – Così insieme alla Biblioteca e all'associazione Nati per Leggere abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di portare le storie a casa, come si portano oggi molti servizi essenziali. Così anche la Cultura a Scandicci bussa alla porta dei bambini, con i nostri fantastici Portastorie, grazie all’impegno unico dei Volontari Nati per Leggere ai quali va il nostro grazie più grande. Insieme alle storie porteranno luce e sorrisi da vivere in famiglia".

“Con questa preziosa disponibilità – è il ringraziamento della Biblioteca di Scandicci ai volontari che rendono possibile l’iniziativa - Nati per Leggere ribadisce davvero il ‘diritto alle storie’ di ogni bambino e permette alla biblioteca di essere vicino alle famiglie, anche in questo difficile momento. Un grazie di cuore da parte di tutti noi”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa