La cantautrice Nora ospite di Liberi Tutti Live

Ospite di Liberi Tutti Live su Radio Lady Nora, cantautrice toscana che vive attualmente a Milano. Ha una laurea magistrale in Scienze dello spettacolo, un diploma triennale in canto e un diploma biennale in musical. Nel 2020 partecipa alle selezione di Sanremo Giovani con il brano “Per nome”.

Nel 2020 con la cover “La verità” by Brunori Sas vince la prima puntata di “Siepe Talent”, contest organizzato su Instagram da Siepe Team in collaborazione con AlgoMirko dello Zoo di 105. Nel 2018 è tra i 70 semifinalisti di Area Sanremo Tim con il brano “Il mio vivere”.

Nel 2015 arriva tra i 60 semifinalisti a Sanremo: si esibisce davanti alla commissione del Festival con il brano “Come sempre”, scritto in collaborazione con il Maestro Gianluca Sibaldi. Nel 2013 è autrice e cantante di alcuni brani della colonna sonora del film "Un fantastico via vai" (2013) di Leonardo Pieraccioni, edizioni Warner Chappell Music.

Il nuovo brano di Nora dal titolo “Bloody Mary” è disponibile in digitale dal 18 dicembre 2020 e in radio dal 15 gennaio 2021.