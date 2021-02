San Casciano, consegnati buoni spesa Unicoop

Duemila euro di buoni spesa da Unicoop Firenze al Comitato Festa del Volontariato Sancascianese. Sono stati consegnati negli scorsi giorni e verranno destinati a chi è stato più colpito dalla crisi: singoli e famiglie che hanno perso ogni fonte di reddito e si trovano, dopo mesi dall'inizio della pandemia, a non avere le risorse per mettere un pasto in tavola. La consegna alla presenza del presidente della sezione soci Coop di San Casciano, Franco Agnoletti e del vicepresidente Luciano Ciappi. Per la Festa del Volontariato era presente il presidente Daniele Cavari, che ha ringraziato Cooperativa e sezione soci per il prezioso e costante supporto.

"A quasi un anno dall'inizio della pandemia, l'emergenza alimentare resta uno dei problemi più urgenti rilevati dalle associazioni di volontariato. Tanti i posti di lavoro persi e tante le situazioni di disagio che si sono aggravate recentemente: con i buoni spesa di Unicoop Firenze vogliamo dare in aiuto concreto a chi soffre la crisi economica e lavorare insieme perché nessuno resti indietro" spiega il presidente Agnoletti.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa