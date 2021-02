Turbativa d'aste per agriturismo a Massarella, condannati imprenditore e avvocato

A poco meno di 3 anni dall'arresto, nel processo in primo grado sono stati condannati un 69enne imprenditore residente a Fucecchio e un 57enne avvocato di Napoli per turbata libertà degli incanti. Il primo a 2 anni, il secondo a 3 di reclusione. I fatti: si parla dell'asta di un agriturismo, proprietà riconducibile al più anziano dei condannati, pignorato per i debiti contratti. Tre le aste che si sono susseguite, per quella del 2015 e del 2017 c'è stata la condanna per aver interferito con l'asta (assolti per quella del 2016). Durante l'arresto si contestavano interferenze per 9 aste: da discussioni per scoraggiare gli interessati fino a minacce per demolire l'agriturismo a Massarella dopo l'aggiudicazione. Per scoraggiare i compratori, l'imprenditore avrebbe tra l'altro prospettato loro la presenza nella proprieta' di abusi edilizi da sanare. In un altro momento avrebbe dichiarato a uno degli interessati che non avrebbe mai lasciato spontaneamente lo stabile.