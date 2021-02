Mascherine e camici dall'Us Army Garrison agli ospedali di Pisa e Livorno

I soldati dell'Us Army Garrison Italy hanno consegnato dispositivi medici per mezzo milione di dollari agli ospedali di Vicenza, Pisa e Livorno. Si tratta di una porzione di un pacchetto da dieci milioni che il Dipartimento della Difesa ha donato all'Europa in partnership con il Comando U.S. Europeo e l'Ambasciata Americana a Roma.

Complessivamente questa spedizione include 5.000 mascherine pediatriche, 24.000 mascherine adulti, 28.000 mascherine chirurgiche, 1.600 camici chirurgici. La spedizione consiste in 12 pallets. Successivamente verranno aggiunti 12.000 guanti in nitrile.