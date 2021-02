Use Gross, riflessioni per rimettersi in carreggiata dopo Chiusi

Di buono della trasferta di Chiusi restano i primi due tempini nei quali l'Use Computer Gross ha messo in mostra un bel basket, poi, dopo l'intervallo, anche per merito di una squadra del livello di quella di coach Giovanni Battista Bassi, la gara ha preso la strada di casa lasciando ai biancorossi solo spunti sui quali riflettere in vista delle prossime partite.

"Abbiamo giocato due buoni tempini - attacca coach Alessio Marchini - poi Chiusi è cresciuta anche di intensità difensiva mentre noi abbiamo smesso di passarci la palla faticando così a trovare soluzioni. Poi, soprattutto, alle prime difficoltà abbiamo perso fiducia e, visto il valore dell'avversario, alla fine abbiamo inevitabilmente perso la gara. E' su questi aspetti che dobbiamo continuare a lavorare, sulle cose buone che siamo riusciti a fare anche perchè ci aspettano partite molto difficili. Già sabato abbiamo il derby in casa con San Miniato e vogliamo arrivarci il più preparati possibile. Quindi cerchiamo di capire queste situazioni cui accennavo sopra per non ripeterle e guardiamo avanti".

A livello di classifica la Computer Gross è stata ripresa da Ozzano e Cecina che, nell'ultimo turno, hanno vinto i rispettivi incontri, ma la strada è ancora lunga e quindi c'è bisogno di correggere gli errori e fare passi in avanti in vista delle partite che restano ancora da giocare in questa prima fase di campionato. A livello numerico la gara di Chiusi lascia buone cose da Ingrosso e Crespi, ma è indubbio che è tutta la squadra a dover crescere per essere pronta già sabato prossimo alla difficilissima sfida con la capolista San Miniato.

Fonte: Use Basket Empoli