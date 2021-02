Abbattimento pini a Firenze, Stella (FI): "Comune fornisca report e piano interventi in città"

"Da qualche giorno sono in corso interventi di abbattimento alberi, in particolar modo pini, nella zona di via Lungo l'Affrico e strade limitrofe, ma anche nel controviale di Via Aretina, nel tratto compreso tra via Minghetti e via del Muraglione. Il Comune dovrebbe spiegare nei dettagli alla cittadinanza quel che sta avvenendo, in modo che i cittadini possano valutare gli interventi in corso e quelli futuri con cognizione di causa. Chiediamo che Palazzo Vecchio fornisca un report sulle operazioni di abbattimento alberi e un piano degli interventi in tutta la città". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Noi da tempo chiedevamo al Comune di Firenze - ricorda Stella - un intervento continuativo e mirato sul patrimonio arboreo della nostra città, visti gli incidenti che si sono ripetuti negli ultimi anni, con crolli di alberi non appena si verifica un cambiamento delle condizioni climatiche, in particolare con temporali e vento forte. Quindi, bene gli interventi che vanno in questa direzione, ma dobbiamo sapere esattamente quante piante vengono eradicate, di che tipo e dove, e con quali alberi verranno rimpiazzate"

Fonte: Gruppo Forza Italia Consiglio Regionale della Toscana