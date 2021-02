Cabine internet sature a Carmignano, incontro con i referenti Tim

Negli ultimi mesi, numerosi cittadini hanno contattato il Comune per segnalare problemi di connettività internet in alcune zone del territorio comunale. Per questo motivo, nei giorni scorsi l’assessore all’Informatica Tamara Cecconi e il sindaco Edoardo Prestanti hanno avuto un incontro con i referenti di TIM, dopo aver scritto una lettera ufficiale all’azienda di telefonia per presentare i problemi riscontrati sul territorio.

Dall’incontro è emerso come tutti i 12 armadi, ovvero le cabine di TIM, situati sul territorio comunale sono stati coperti con la fibra ottica. La criticità emersa è che tutti gli armadi sono saturati, ovvero tutti i canali di connessione sono pieni. La desaturazione degli armadi viene gestita da TIM come ordinaria manutenzione e quindi avviene gradualmente.

In parallelo, però, sono in corso alcune migliorie tecnologiche su zone specifiche, in particolare su Comeana, Poggio alla Malva, Colle ed Artimino. A Colle ed Artimino le migliorie tecnologiche sulla linea sono già state effettuate ed entro un mese si arriverà alla vendibilità della linea. Lo stesso avverrà a Poggio alla Malva e Comeana fra circa tre mesi. Ad oggi, infatti, il 30% delle utenze di Comeana e tutte le utenze di Poggio alla Malva, sono ancora in “rigida” con la centrale, ovvero non passano dagli armadi in strada, ma sono collegati direttamente con la centrale. Per ovviare al problema, verrà fatta un’innovazione tecnologica direttamente dentro la centrale, senza il bisogno di posizionare nuovi armadi in strada.

“Adesso abbiamo due contatti diretti, persone fisiche con cui possiamo interfacciarci a TIM - spiega l’assessore Tamara Cecconi - Questo incontro ci ha permesso di far presente le criticità riscontrate da noi e dai cittadini stessi, avviando un processo di risoluzione delle varie questioni. Siamo consapevoli della conformazione del nostro territorio, che rende alcuni aspetti più complessi rispetto ad altri comuni, tuttavia abbiamo fatto presente all’azienda l’importanza di lavorare per dare a tutti i cittadini l’accesso ai servizi informatici, sempre più importanti in questo periodo caratterizzato dalla didattica a distanza e dal lavoro da casa. Un primo passo avanti è stato fatto su Colle ed Artimino e un secondo passo verrà fatto a breve su Comeana e Poggio alla Malva. Continuiamo a monitorare gli interventi, auspicando che anche le altre criticità vengano risolte al più presto”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa