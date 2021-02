Caso SS68 e piano alienazioni della provincia sotto i riflettori della Lega

Pasqualino - ho appena interpellato la Provincia per due questioni che ritengo debbano essere spiegate ai cittadini di Volterra e non solo, in modo esaustivo.

- SS68 (dal km45 al km46) unico tratto rimasto alla Provincia che seppur abbia subito dei lavori di ammodernamento pochi anni fa, rimane una strada che necessita di urgenti interventi manutentivi per ristabilire la sicurezza viaria venuta meno dai continui e numerosi cedimenti strutturali del sottosuolo visibili anche ad occhio nudo;

- Piano alienazioni della Provincia che prevede la vendita dei palazzi che ospitano la compagnia dei carabinieri e la caserma dei vigili del fuoco.

Sul primo punto chiedo delucidazioni circa i lavori effettuati in particolare:

• chi erano e quali ruoli ricoprivano i componenti del nucleo di progettazione durante l’esecuzione dei lavori di ammodernamento del tratto in questione;

• se durante l’esecuzione dei suddetti lavori, sono emerse situazioni tali da comportare modifiche al progetto originale e se sì, chi le ha autorizzate e quanto sono costate;

• in questo arco di tempo la Provincia di Pisa è stata esposta sia civilmente che penalmente ad eventuali richieste danni da terzi dovute al tratto in questione;

• se vi sono dei cantieri aperti di recente e se sì, a quale scopo, da chi sono stati commissionati e chi sosterrà le spese economiche.

Sul piano alienazioni chiedo invece se l’amministrazione comunale di Volterra è al corrente del "piano" e se c’è un progetto alternativo in concerto con la stessa, con i vigili del fuoco e con il comando dei carabinieri qualora la vendita si concretizzasse.

Giovanni Pasqualino

Consigliere provinciale Pisa