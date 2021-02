'Comune Arcobaleno', Pd partecipa al flash-mob a Collesalvetti

«La vicenda dell’interpellanza presentata e poi ritirata dalla Lega a Collesalvetti ha giustamente sollevato polemiche e sconcerto. Quell’atto, con la richiesta di una sorta di “schedatura” delle coppie omosessuali, sembrava provenire direttamente dal Medioevo e come tale era irricevibile. Il fatto che il proponente lo abbia poi ritirato non cambia niente rispetto né alla valutazione né al giudizio su tale azione politica. Ecco perché come gruppo regionale del Pd in Consiglio regionale vogliamo esprimere apprezzamento per l’operato e la pronta reazione messa in atto in questo frangente dalle consigliere e dai consiglieri del Partito Democratico di Collesalvetti: la loro mobilitazione è stata fondamentale. E bene ha fatto anche chi ha promosso per sabato prossimo un’iniziativa che servirà ad evidenziare come la comunità di Collesalvetti, come il resto nella nostra amata Toscana, sia una terra caratterizzata dai colori dei diritti. Ecco perché sabato, con una nostra rappresentanza, nel pieno rispetto nelle norme anti Covid, parteciperemo al Flashmob Collesalvetti “Comune Arcobaleno”».

Così Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale e Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, annunciano la partecipazione di una delegazione del gruppo Dem al Flashmob “Comune Arcobaleno” previsto per sabato prossimo a Collesalvetti (Livorno).

Fonte: Ufficio stampa