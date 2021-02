Nuove case popolari negli ex magazzini a Carraia

Nuovi alloggi popolari a Carraia. Un investimento da 1.500.000 di euro per realizzare 11 appartamenti di edilizia residenziale pubblica e spazi comuni all’interno dell’edificio degli ex-magazzini comunali di Via Bonistallo. Un progetto che consentirà alla giunta Barnini di mettere a disposizione un altro numero importante di spazi per le persone in difficoltà.

«Con questo intervento vogliamo rispondere a un’esigenza. Questi nuovi alloggi – spiega il sindaco di Empoli Brenda Barnini – saranno in particolare dedicati alle persone anziane, che vivono sole. Saranno pensati in questo senso. Residenze progettate per questa tipologia di ospiti, arricchite da spazi destinati a funzioni sociali in modo da facilitare le relazioni tra i nuovi assegnatari ed il vicinato. L’obiettivo è creare un mix virtuoso che favorisca il reciproco sostegno fra le persone. Peraltro è uno stabile a due passi da tutti i servizi. Sarà pensato con spazi da vivere insieme per facilitare la relazione tra i condomini. Agevolando la costruzione di percorsi di cura a bassa intensità. Non solo la realizzazione degli appartamenti comporterà l'abbattimento di un immobile decadente e sarà quindi a costo zero in termini di consumo di nuovo suolo. L'ennesima operazione di rigenerazione urbana, che si inserisce nella strategia di sostenibilità ambientale perseguita dall'amministrazione comunale. Indispensabile la riqualificazione energetica con criteri e soluzioni che facciano tendere a zero il bilancio dei consumi energetici o comunque ridurre al massimo le spese di gestione ed i costi energetici per gli utenti».

«Perché pensiamo a ospiti anziani e soli? Sono i numeri a chiedercelo, le statistiche demografiche. A Empoli vivono da sole qualcosa come 2.671 persone che hanno oltre 70 anni. A maggior ragione l’esperienza della pandemia ha messo in evidenza bisogno di costruire nuove risposte sociali pensate per questa fascia di età» - aggiunge Brenda Barnini.

È di metà dicembre l’ultimo tassello che mancava per dare attuazione all’intesa tra l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e la Regione Toscana riguardo alla realizzazione di questi nuovi appartamenti, in zona Carraia.

Infatti con atto del 14 dicembre scorso la Regione Toscana ha impegnato sul bilancio 2020-2022, esercizio 2022, quel milione e mezzo utile a coprire interamente il costo dell’intervento.

E quindi nelle prossime settimane si darà il via alla progettazione dell’intervento, con le linee e gli indirizzi del Comune di Empoli a Publicasa che sarà il soggetto beneficiario delle risorse, che si occupa della progettazione e gestisce la realizzazione dell’intervento.

L’amministrazione comunale è riuscita a far arrivare a Empoli questo importante finanziamento da 1.500.000 che dopo anni farà ampliare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica in città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa